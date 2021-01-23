Названа дата начала процесса по импичменту Трампа

Процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа начнется в сенате конгресса 8 февраля. Об этом сообщил лидер демократов в парламенте Чак Шумер, передает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Обвинители палаты представителей представят (в сенате) статьи импичмента в понедельник, 25 января, в 7 часов вечера. (…) Выступления сторон (процесса) начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля, - сказал он, выступая в сенате.

22 января стало известно, что лидер республиканцев в сенате конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) внес предложение отложить начало рассмотрения процедуры импичмента экс-главы государства Дональда Трампа.

Согласно предложению Макконнелла, статьи обвинения по импичменту должны быть переданы сенаторам 28 января, а сам процесс импичмента Трампа в верхней палате может начаться после 13 февраля.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за "подстрекательство к мятежу". Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.