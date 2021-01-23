Прием заявок на досрочное снятие пенсионных стартовал в Казахстане

Прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений стартовал в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Сайт, на котором вкладчики смогут подать заявку, заработал в 9.00 по времени Нур-Султана.
Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста" предоставил гражданам право использования части своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, оплаты лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.
Воспользоваться этим правом смогут вкладчики, которые, за счет перечисления регулярных и в полном объеме пенсионных взносов, сформировали накопления, превышающие порог минимальной достаточности и позволяющие в будущем получать пенсионные выплаты не ниже размера минимальной пенсии.
При этом пенсионные накопления, доступные для использования гражданами, включают не только обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы, но и полученный от их инвестирования инвестиционный доход.
Правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды смогут воспользоваться:
В соответствии с законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан термин "порог минимальной достаточности пенсионных накоплений" включает фактическую сумму пенсионных накоплений вкладчика, а также его будущие пенсионные взносы и инвестиционный доход, которые позволят при достижении пенсионного возраста обеспечить ему пенсионный доход не менее минимальной пенсии. При этом в расчет принято, что будущие взносы будут отчисляться с доходов не ниже размера минимальной заработной платы. Если доходы будут выше, то порог минимальной достаточности будет сформирован быстрее, а выплаты после выхода на пенсию будут больше минимальной пенсии.
Методика и параметры для расчета порогов достаточности определяются постановлением правительства Республики Казахстан и рассчитываются для каждого возраста отдельно.
Выписка содержит информацию о пороге достаточности и сумме, доступной для целевого использования.
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