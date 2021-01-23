Алматинка заявила, что ее кот заболел коронавирусом

Алматинка в Facebook на странице в группе "Помощь бездомным животным Алматы", написала что ее кот заболел коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Здравствуйте добрые люди. Мой кот заболел коронавирусом. Человеку не передается . Не знаю, что делать лечение для меня стоит дорого. В приют не берут. Возьмите, пожалуйста, кто сможет его вылечить, - написала она.

Ранее официально не сообщалось о коронавирусе у животных в Казахстане.

В Министерстве сельского хозяйства попросили направить им официальный запрос по данному вопросу.

По информации РБК, коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, способен поражать не только человека, но и домашних животных. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, фактов заражения людей COVID-19 от собак и кошек пока не выявлено, нет и доказательств возможности такого заражения. Однако возможность передачи COVID-19 воздушно-капельным путем от одной кошки к другой учеными подтверждена.

Симптомы коронавируса у животных

повышенная температура,

кашель,

чихание,

истечения из носовой полости и глаз.

У отдельных животных наблюдались признаки острой кишечной инфекции, сопровождавшейся рвотой и диареей