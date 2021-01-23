Как проходят акции в поддержку Алексея Навального. Онлайн

В некоторых городах России начались протестные акции в поддержку Алексея Навального. Его задержали сразу после возвращения в Россию 17 января, сообщает zakon.kz.

Акции несогласованные, поэтому участников, провоцирующих полицейских, задерживают.

На Пушкинской площади в центре Москвы собрались люди. Если верить Telegram-каналеу "Медуза", то их около 3000 человек. Примерно в 12 часов дня на площади начали задерживать людей.

В третьем часу дня полицейские задержали юриста ФБК Любовь Соболь, находившуюся в толпе. После этого в полицию стали кидать бутылки. Начались столкновения с ОМОНом. У полицейских вырывают дубинки, передает РБК.

Фото:Telegram Москва Live

Митингующие попытались сорвать бронежилет с девушки-полицейской, другого полицейского затолкали в толпу и сорвали с него видеорегистратор.

На данный момент известно о 40 задержанных.

Задержания начались и в Петербурге. Протестующие собрались у Исаакиевского собора.

Фото: Telegram Фонтанка.ру

В саду у Медного всадника, по подсчетам корреспондентов Фонтанка.ру, собралось от 500 до 1000 человек.

В Екатеринбурге на немногочисленном митинге его участники стали закидывать сотрудников правоохранительных органов снежками, а затем дымовыми шашками.

В митинге во Владивостоке приняли участие в том числе журналист Юрий Дудь.

Акции протеста также проходят в Краснодаре, Архангельске, Белгороде, Брянске и Пензе.

В Ярославле на площади Труда собралось около 100 человек, в основном, любопытствующие. То же и в Иркутске – людей мало, столкновений нет.

Фото: Telegram Саваничи

Известно о задержаниях в Челябинске и Ульяновске.

В Нижнем Новгороде протестующие прошли по улице Большая Покровская. Как сообщает издание NNRU, полиции, перегородившей эту улицу, удалось разделить протестующих в районе кинотеатра "Орленок", после чего начались задержания.

Фото: Telegram NNRU

На Дальнем Востоке задержаны более 120 человек. Наибольшее число задержанных во Владивостоке, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Всего по всей России, как пишет "ОВД-инфо", по состоянию на 13:30 в ходе акций протеста были задержаны 369 человек.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованные публичные акции, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.