"Лучших преподавателей вуза" определили в Казахстане

Стали известны имена победителей конкурса "Лучший преподаватель вуза - 2020", сообщает zakon.kz.

Обладателями звания "Лучший преподаватель вуза" стали 150 человек из 48 вузов страны. Победителям конкурса предоставляется возможность пройти стажировку в ведущих университетах мира с целью проведения научно-исследовательских работ и повышения квалификации. пресс-служба МОН РК

В ведомстве уточнили, что в конкурсе участвовали 623 претендента из 73 высших учебных заведений республики. Деятельность преподавателей оценивалась по актуализированным качественным и количественным показателям оценки работы претендентов, состоящим из двух блоков: I блок – качество преподавания, II блок – научно-исследовательская деятельность.

Впервые в этом году для исключения субъективности подача заявок на участие в конкурсе "Лучший преподаватель вуза-2020", процедура проверки документов, а также апелляция проводилась посредством информационной системы МОН РК в онлайн-режиме. Полученные баллы претендентов были опубликованы в информационной системе и дали возможность претендентам конкурса ознакомиться с результатами в онлайн-режиме, - пояснили в МОН.

Отмечается, что в случае несогласия претенденты могли оспорить оценки экспертов. Всего на апелляцию подали 280 человек, показатели 73 претендентов были пересмотрены.

Как сообщается, на финальном этапе в целях проверки работ претендентов была создана республиканская экспертная комиссия, в состав которой вошли сотрудники проектного офиса по противодействию коррупции МОН РК "Adal Bilim", ученые и преподаватели, в том числе обладатели звания "Лучший преподаватель вуза" предыдущих лет.

В целях исключения конфликта интересов представленные материалы кандидатов были распределены между членами экспертной группы методом случайной выборки, - заключили в ведомстве.

С полным списком учителей можно ознакомиться здесь.

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