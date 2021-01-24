Несовершеннолетнего мальчика насиловали в бане

Видео с изнасилованием несовершеннолетнего мальчика распространяется в соцсетях, передает zakon.kz.
В социальных сетях и мессенджерах кыргызстанского сегмента с утра 24 января распространяется видео, на котором неизвестный парень (примерно 20 лет) насилует несовершеннолетнего мальчика. Пока неизвестно, где и когда было снято видео. Судя по кадрам, инцидент произошел в бане: насильник удерживает подростка и угрожает ему, тот в свою очередь просит отпустить его. Весь разговор ведется на кыргызском языке, - говорится в сообщении Kaktus.media в Instagram.
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