В 11 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

24 января 2021, 20:36
Фото: Jambylinfo

Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?