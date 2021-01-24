Я оплатил штраф, а вы? – Депутатов маслихата оштрафовали за фото без масок

История с нашумевшей фотографией, на которой запечатлены депутаты городского маслихата Семея, получила логическое продолжение, сообщает zakon.kz.

Она вызвала резонанс в обществе и заинтересовала городское управление санитарно-эпидемиологического контроля, передает Arnapress.kz.

По информации главы ведомства Берика Тлебалдина, штрафные санкции будут наложены на всех героев резонансного фото.

Каждый, как физическое лицо, нарушившее санитарные требования, должен оплатить. Сумма штрафа — 30 МРП, это где-то 85 000 тенге. главный санитарный врач города Семея Берик Тлебалдин

Кроме депутатов, на фото присутствуют несколько чиновников, в том числе аким города Ермак Салимов и его заместитель Айдар Садырбаев. Они понесут такую же ответственность, как и все.

Некоторые депутаты уже оплатили штраф и поспешили поделиться этим в соцсетях.

Я штраф оплатил, а вы? депутат гормаслихата от партии "Ауыл" Кайрат Смагулов

Штраф за фото без масок оплачу в ближайший понедельник, как только получу квитанцию к уплате. депутат Арман Машимов

Депутатский снимок "без масок" был сделан на первой организационной сессии маслихата VII созыва, а потом просочился в соцсети, вызвав общественный резонанс.