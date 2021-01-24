Самолет с футболистами разбился в Бразилии - никто не выжил

24 января 2021, 22:07
Фото: globoesporte.globo.com

Шесть человек погибли при крушении самолета в районе бразильского города Порту-Насиунал, сообщает zakon.kz.

Как пишет Globo, на борту, помимо пилота, находились четыре футболиста Palmas - Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркусу Молинари, а также президент клуба Лукас Мейра.

Все шесть человек погибли. Самолет разбился сразу после взлета.

Что послужило причиной трагедии - не уточняется.

Администрация Villa Nova обратится к организаторам первенства с просьбой о переносе запланированного на понедельник матча турнира Copa Verde de Futebol.


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