Эксперт рассказал, как узнать, кто ищет вас в интернете, передает zakon.kz.

Узнать, кто именно ищет вас, не получится, если заранее не знать, кто конкретно может вами интересоваться, но даже в этом случае задача будет крайне непростой. В этом и заключается одна из сложностей противодействия таргетированным угрозам, направленным как на людей, так и на организации, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Алексей Мальнев.

Чем сложнее планируемая атака, будь то с применением технических средств или методов социальной инженерии либо при их сочетании, тем масштабнее и дольше длится этап ее подготовки и разведки. В большинстве современных угроз сбор информации занимает наибольшую часть времени от всей операции. руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Алексей Мальнев

Интересоваться вами в интернете может кто угодно. В настоящий момент информация - это товар. Причем, как отметил эксперт, любая информация может найти своего покупателя и иметь спрос.

По его словам, цели преследования могут быть разными:

продажа информации по объекту поиска,

использование информации для таргетированных продаж,

непосредственное мошенничество и социальная инженерия, включая шантаж, угрозы, манипуляции, обман,

реализация кибератак, в том числе в комбинации с социальной инженерией,

использование информации в террористических и экстремистских схемах,

общая аналитика по большой выборке субъектов поиска.





Для обеспечения максимальной приватности не следует публиковать вообще никакой информации о себе. Однако это противоречит современным трендам успешной социализации: человек вне информационного поля как бы не существует и может восприниматься как потенциально опасный. Поэтому оптимальным вариантом будет выработать некий баланс между безопасностью и открытостью обществу в цифровом, - отметил Мальнев.

С одной стороны, очевидно, что нужно более сдержанно использовать социальные сети, закрывать профили, не публиковать компрометирующие себя фотографии и видео. С другой стороны, нужно учитывать, что любой пост на форумах, в социальных сетях - это тоже по сути публикация информации о себе, добавил Мальнев.

При этом полностью удалить цифровые следы и информацию не представляется возможным. Сроки хранения информации, как правило, исчисляются годами и десятилетиями. Удаление информации из профилей соцсетей, форумов, мессенджеров, электронной почты не означает ее действительного уничтожения из систем мониторинга и хранения данных организаций, из аналитических баз данных контролирующих органов, - заключил он.