11 человек скончались от COVID-19 и коронавирусной пневмонии в РК за сутки

25 января 2021, 09:01
Фото: inform.kz

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 25 января, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава РК, от коронавирусной инфекции скончались 8 человек, от пневмонии с признаками COVID-19 - 3.

На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 27 360 человек (15 661 КВИ+ и 11 699 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 827 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 533 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 311 пациент;

• в состоянии крайней степени тяжести – 43;

• на аппарате ИВЛ – 42.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 23 января 2021 года зарегистрировано 16 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 34 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 47 437, случаев с летальным исходом - 555, всего выздоровели - 35 183 человека.


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