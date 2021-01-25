Санитарные посты снова появятся в Восточном Казахстане

И.о. главного государственного санитарного врача внес изменения и дополнения в ряд ранее принятых постановлений о карантинных мероприятиях и ограничениях, передает zakon.kz.

В частности, продляются ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной или иной деятельности и жизни населения, с 25 января по 7 февраля 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области, - говорится в документе.

Также говорится о необходимости обеспечить работу:

2 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Павлодарской области;

4 санитарных постов на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска «Ауыл», «Уба», Бахты», «Майкапчагай» (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы – по 1 ед.) в соответствии с "Ограничительными мерами в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах".

Кроме того, запрещается въезд/выезд граждан с территории области, кроме определенного круга лиц.

В исключительных случаях разрешается выезд и въезд через санитарные посты отдельным категориям лиц, за исключением указанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города.

Будет введен контроль на санитарных постах путем проведения бесконтактной термометрии и опроса с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19, с учетом данных и последующим информированием Центра локализации очагов (ЦЛО).

Также предписано:

обеспечить режим биологической безопасности всех задействованных служб, оснащение их средствами индивидуальной защиты, необходимым продовольствием и условиями личной гигиены;

обеспечить, при выявлении лиц с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе COVID-19 (наличие респираторных признаков (кашель, температура (со слов опрашиваемого), одышка) вызов скорой помощи по телефону «103»;

предоставить лицу, с подозрением на коронавирусную инфекцию, до приезда машины скорой медицинской помощи, медицинскую или тканевую маску и обеспечить дистанцирование.

Постановление вступает в силу с 25 января 2021 года и действует до его официальной отмены.