Санитарные посты снова появятся в Восточном Казахстане

И.о. главного государственного санитарного врача внес изменения и дополнения в ряд ранее принятых постановлений о карантинных мероприятиях и ограничениях, передает zakon.kz.
В частности, продляются ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной или иной деятельности и жизни населения, с 25 января по 7 февраля 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.
Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области, - говорится в документе.
Также говорится о необходимости обеспечить работу:
Кроме того, запрещается въезд/выезд граждан с территории области, кроме определенного круга лиц.
В исключительных случаях разрешается выезд и въезд через санитарные посты отдельным категориям лиц, за исключением указанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города.
Будет введен контроль на санитарных постах путем проведения бесконтактной термометрии и опроса с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19, с учетом данных и последующим информированием Центра локализации очагов (ЦЛО).
Также предписано:
Постановление вступает в силу с 25 января 2021 года и действует до его официальной отмены.
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