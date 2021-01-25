"Найди меня". Упростится поиск казахстанских детей

В 2021 году будет запущен пилотный проект для детской безопасности "Найди меня", который позволит отслеживать местоположение ребенка, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

Я хотел бы отметить планируемые пилотные проекты, которые будут реализованы в этом году. Это система детской безопасности "Найди меня", позволяющей отслеживать местоположение ребенка. Это мобильное приложение по мониторингу трекеров, работающих в сети Bluetooth, — сообщил Ораз.

Он объяснил, что приложение будет устанавливается на смартфоны родителей, а трекеры, можно будет прикрепить к одежде ребенка или на школьные рюкзаки.

В случае утери связи с ребенком, родитель включает в приложении режим поиска маяка трекера. Кроме того, система будет интегрирована с Центром оперативного управления, а значит сигнал о розыске ребенка автоматически будет поступать в полицию, — добавил официальный представитель.

Кроме того, по его словам, на улицах и общественных местах будут установлены устройства экстренного вызова "Кнопка SOS", при нажатии на которую можно будет передать сообщение о правонарушении или обратиться за помощью в полицию.

Внедряется мобильное приложение 102. По нему так же можно будет сообщить о правонарушении. Подать заявление или обращение не только посредством телефонной связи но и месенджеров и социальных сетей, — заключил Ораз.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан