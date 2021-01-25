Почему водителям в Казахстане нельзя полностью отказываться от документов?

Заместитель председателя комитета административной полиции МВД Серик Тусупов объяснил, почему казахстанцам нельзя полностью отказываться от использования документов при управлении транспортом, передает корреспондент zakon.kz.

Данный вопрос относится к законопроекту, который разработан и предусматривает освобождение от необходимости водителям транспортных средств при управлении иметь при себе документы, выданные в Казахстане. Водительское удостоверение при наличии документа, удостоверяющего личность и техпаспорт, — напомнил Тусупов.

Он добавил, что есть Венская конвенция о дорожном движении, в которой установлено, что участники международного движения должны эксплуатировать транспортные средства при наличии документов.

Почему нельзя отказаться от этих документов полностью? Во-первых, у нас есть Венская конвенция о дорожном движении, в которой установлено, что участники международного движения должны эксплуатировать транспортные средства при наличии указанных документов. Во-вторых, данные документы нужны для вступления граждан в гражданство-правовые отношения, то есть при продаже автомобиля такой документ будет необходим – техпаспорт, — объяснил замглавы комитета адмполиции.

Кроме того, по его словам, в отдельных случаях водительское удостоверение может быть востребовано при трудоустройстве водителей, для подтверждения стажа вождения, для подтверждения квалификации.

Поэтому полностью отказаться от выдачи таких документов невозможно. Тусупов

21 января сообщалось, что Сенат принял поправки в законодательство по вопросам дорожного движения. Законопроектом предусматривается исключить из действующего законодательства норму, обязывающую иметь при себе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

То есть водитель, если его остановит сотрудник полиции, сможет представить свое удостоверение личности, а уже по нему сотрудник полиции через планшет сможет проверить все необходимые документы, - отмечал депутат Нурлан Бекназаров на пленарном заседании Сената.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан