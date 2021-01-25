Кто из известных в мире и Казахстане людей привился от коронавируса

Отвечая на самые частые вопросы про прививку от коронавируса, казахстанский Комитет санитарно-эпидемиологического контроля рассказал, кто из мировых лидеров и известных личностей в стране и в мире на сегодня уже получил прививку от коронавируса, передает zakon.kz.

Так, в США вакцину получил избранный президент Джо Байден - ему 78 лет, и он входит в группу риска. Байдену ввели вакцину от Pfizer и BioNTech.

Президент Гвинеи Альфа Конде стал первым лидером страны, привитым вакциной "Спутник V". Также в стране были привиты 19 высокопоставленных должностных лиц, в том числе министр обороны.

Президент Аргентины Альберто Фернандес тоже сделал прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V". До президента был привит министр здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Голлан.

Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра сделал прививку против коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Президент Турции Реджеп Эрдоган вакцинировался против коронавирусной инфекции китайским препаратом СoronaVac. Первым прививку сделал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

В Ватикане вакциной Pfizer привились 84-летний папа римский Франциск и 93-летний папа на покое Бенедикт XVI.

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сделал прививку от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Американский режиссер документального кино Оливер Стоун сделал прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V".

В Казахстане одним из первых прививку от коронавируса вакциной отечественной разработки получил Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Также в числе добровольцев получили вакцину помощник Президента РК Ерлан Карин, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.