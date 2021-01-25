Алматинки едва не лишились губы и носа

В Казахстане огромное количество женщин продолжает сталкиваться с проблемами со здоровьем из-за некачественных сложных операций, которые проводят лжехирурги и косметологи в условиях салонов красоты или косметологических кабинетов. В результате пациентки вынуждены вновь ложиться под нож, но теперь уже к профессиональным пластическим хирургам для исправления ошибок, допущенных во время первой операции, передает zakon.kz.

По статистике, больше половины женщин после пластических операций у косметологов и лжехирургов, вынуждены идти на повторные операции, чтобы исправить их недочеты.

Не все, конечно, были после посещения косметологов, но именно сложные операции, связанные с исправлением верхнего века, были после операций у лжепластических хирургов. Их огромное количество на просторах Instagram. Чаще всего они концентрируются почему-то в последнее время в Алматы, Таразе, Шымкенте. Это 3 города, которые притягивают объем этих лжекосметологов. Чаще всего это проходит в салонах красоты, это по кушеткам можно заметить, что нет операционных ламп. Очень часто у таких лжедокторов на странице присутствуют какие-то препараты с иероглифами корейскими, китайскими, что они проводят уникальную методику, часто такие доктора говорят, что они гастролируют по миру в Дубай, Европе, США. Но чтобы провести такие манипуляции в Америке или Дубай, вы должны подтвердить свой диплом, что крайне тяжело даже для высококлассного специалиста с большим опытом, не говоря уже о таких лжедокторах, - убежден хирург Леон Дерябин.

Операции и процедуры, после которых возможны осложнения: блефаропластика, увеличение губ незарегистрированными сомнительными препаратами, липосакция, интимное сужение влагалища, коррекция носа, скул и подбородка.

Одна из алматинок рассказала на условиях анонимности, как после коррекции у косметолога едва не лишилась носа. После процедуры женщина заметила, что из носа торчит нить, которой видимо и стягивали кожу. Она пришла обратно в этот салон и спросила: "Что это такое?". Ей просто обрезали кончик нити, но так как был уже инфицирован нос, это нить опять появилась. Пациентка пришла в салон еще раз, но ей там уже сказали: "Ничего, пройдет, подожди, рассосется!". В итоге достаточно большое нагноение раны случилось, и уже в клинике хирургу пришлось надсечь, удалить физически эту нить и задренировать кончик носа, ставить резиночку, дренаж. Эти манипуляции отражаются на внешности: остается достаточно большой рубец на кончике носа и потребуется уже еще одна серьезная операция, чтобы восстановить прежний вид носа.

Еще одна алматинка могла лишиться губ. Ей косметологи увеличили губы, вколов сомнительный препарат, который скопился под кожей комочками, что привело к настоящему уродству.

Профессиональные пластические хирурги уверяют, что количество пострадавших от рук косметологов-шарлатанов только растет, и поэтому в сфере бьюти индустрии необходим контроль властей. Мы направили запросы в уполномоченные госорганы с целью узнать, какая работа ведется в этом направлении и сколько казахстанок сталкиваются с подобными проблемами.

Альберт Ахметов