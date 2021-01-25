Скучно девочки: Путин высказался о дворце в Геленджике

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального, сообщает zakon.kz со ссылкой на Медиазона.

В нем он заявил, что Путину принадлежит шикарный дворец в районе Геленджика.

Президент, в частности, заявил, что этими слухами россиянам пытались "промыть мозги". Путин добавил, что никогда не занимался бизнесом и предпринимательская деятельность его не интересовала.

Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. президент России Владимир Путин

Глава государства также заявил, что не смотрел фильм Навального, который собрал несколько десятков миллионов просмотров, однако "пролистал" видеоподборки, которые ему принесли помощники. Сам ролик, по его словам, является компиляцией и монтажом.

Скучно, девочки. Владимир Путин

❗️ Владимир Путин комментирует расследование Алексея Навального о «дворце в Геленджике» pic.twitter.com/JoMy4C59zk — РБК (@ru_rbc) January 25, 2021

Расследование о "дворце Путина" под Геленджиком на мысе Идокопас ФБК опубликовал 19 января. По подсчетам ФБК, строительство обошлось в 100 млрд рублей, его оплачивали "Роснефть" и "Транснефть". На момент написания заметки ролик с расследованием набрал 86 млн просмотров.