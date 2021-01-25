Пьяный житель Актау уснул у подъезда с пятью миллионами тенге

Более пяти миллионов тенге жителю Актау удалось сохранить благодаря участковому инспектору. Обнаружив мужчину спящим на улице, полицейский доставил его в опорный пункт, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистау.

Инцидент произошел 24 января в 5 микрорайоне. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения обнаружил патрулировавший местность участковый Мурат Максат. Затем его доставили в опорный пункт для установления личности.

При себе у гражданина была большая сумма денег – более пяти миллионов тенге и личные вещи. В участковый пункт полиции были вызваны родные, вся сумма и личные вещи были переданы, - рассказали в департаменте полиции.

Единственное, чем был "подпорчен" вечер жителя Актау – составлением на него протокола по статье 440 КоАП РК за появление в общественных местах в нетрезвом виде. При этом его родственники выразили благодарность стражам порядка.

Крупная сумма денег у мужчины была с собой после продажи автомобиля.