Пожизненное наказание за изнасилование ребенка впервые назначили в Мангистау

В Мангистау впервые назначено пожизненное лишение свободы за совершение полового насилия в отношении малолетнего ребенка, сообщает zakon.kz.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Мангистауской области 25 января 2021 года рассмотрено уголовное дело в отношении Д., преданного суду по изнасилованию и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней (по ч.4 ст.120, ч.4 ст.121 УК).

Подсудимый Д. 28 мая 2020 года, в ночное время, придя в квартиру своей знакомой И., воспользовавшись ее отсутствием, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заведомо зная о малолетнем возрасте потерпевшей, используя ее беспомощное состояние, применив физическое насилие, ударив несколько раз по голове и лицу ребенка совершил в отношении несовершеннолетней изнасилование и иные действия сексуального характера. пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области

Как отмечается на сайте ведомства, государственный обвинитель, с учетом обстоятельств дела, насилия, примененного к ребенку, просил суд назначить пожизненное лишение свободы подсудимому.

В свою очередь защитник подсудимого просил суд прекратить уголовное преследование из-за недоказанности вины подсудимого в полном объеме с освобождением его из-под стражи.

Поскольку вину достоверно установили, суд вынес обвинительный приговор по всем эпизодам. Состояние алкогольного опьянения при совершении уголовных правонарушений признали отягчающим обстоятельством. С учетом характера и степени преступлений судья назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы согласно части 4 статьи 58 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, - отметили в пресс-службе.

Приговор вступит в законную силу в случае, если защита не опротестует или не обжалует его.