В Белом доме допустили любые меры против России из-за Навального

Президент США Джо Байден оставляет за собой право принять меры против России тогда и так, как он посчитает нужным, сообщает zakon.kz со ссылкой РИА Новости.

Как и было всегда, президент оставляет за собой право ответить тогда и так, как он решит. И я не буду исключать (никакие) варианты в этом случае. пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Псаки напомнила, что Байден поручил разведсообществу и другим структурам провести расследование ряда последних событий, приписываемых России, таких как хакерская атака через ПО SolarWind и предполагаемое отравление Алексея Навального.

Мы хотим, чтобы этот отчет был подготовлен. Джен Псаки

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток.