HBO Max планирует снять сериал по вселенной "Гарри Поттера"

Сериал по франшизе "Гарри Поттера" может появиться на стриминговой платформе HBO Max, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Пока обсуждение его создания находится на самом раннем этапе. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.

Пока руководство платформы проводит собеседования со сценаристами. О каком периоде жизни Гарри Поттера будут снимать сериал, пока неизвестно, как и актерский состав и дата начала съемок и выхода фильма.

Платформа работает при поддержке WarnerMedia и обе компании заинтересованы в том, чтобы снять новый блокбастер, но перед этим им предстоит согласовать свои планы с создательницей Гарри Поттера — Джоан Роулинг.

Условия, при которых франшиза может получить воплощение в виде сериала, определяются сделкой, заключенной между NBCUniversal и Warner Bros. Эти же условия предстоит принять HBO Max.