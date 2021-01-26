Мужчина умер, спасая свою собаку

Мужчина умер в попытке спасти свою собаку, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По данным WalesOnline, житель британской деревни Сент-Хармон, Уэльс, умер в попытке спасти пастушью собаку. 22 января прошло судебное слушание.

Согласно материалам дела, 36-летний отец трех детей Гари Дэвис попытался вытащить забравшегося в глубокую нору питомца, и в этот момент рыхлая земля накрыла его с головой.

Очевидцы вызвали бригаду спасателей, которые достали пострадавшего из-под земли и отвезли в больницу. Спустя пять дней, 16 января, пациент скончался. Удалось ли Дэвису спасти собаку, не уточняется.

В отчете патологоанатома указано, что Дэвис получил травму головного мозга. Расследование продолжается. Следующее слушание состоится, когда будут собраны все необходимые доказательства по делу. Семья Дэвиса от комментариев отказалась.