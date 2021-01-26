В Нур-Султане переименуют часть улиц

Акимат столицы подготовил проект постановления "О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Нур-Султан", передает zakon.kz.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 февраля.

Так, в районе "Алматы" присвоят следующие наименования:



улице с проектным наименованием А21 – улица Ұзақбай Құлымбетов;

улице с проектным наименованием № 231 – улица Әнуарбек Байжанбаев;

улице с проектным наименованием № 23-14 – улица Мақтай Сағдиев;

улице с проектным наименованием А22 – улица Кәмен Оразалин;

улице с проектным наименованием А23 – улица Аманжол Бөлекпаев;

улице с проектным наименованием № 23-7 – улица Бәйкен Әшімов;

улице с проектным наименованием А25 – улица Кеңшілік Мырзабеков;

улице с проектным наименованием А26 – улица Нығмет Нұрмақов;

улице с проектным наименованием № 23-6 – улица Рахманқұл Бердібай;

улице с проектным наименованием А36 – улица Салық Зиманов;

улице с проектным наименованием А98 – улица Жұбан Молдағалиев;

по району "Есиль":

улице с проектным наименованием Е755 – улица Әнет баба;

улице с проектным наименованием Е16 – улица Хиуаз Доспанова;

улице с проектным наименованием Е22 – улица Роза Бағланова;

улице с проектным наименованием Е574 – улица Бердіқожа батыр;

улицы с проектными наименованиями Е584 и Е631 объединят в улицу Баймұхамет Қосшығұлов;

улицы с проектными наименованиями Е587 и Е619 объединят в улицу Уәли Халфин;

безымянную улицу, начинающуюся от улицы Достық и заканчивающуюся на улице Дінмұхамед Қонаев, расположенную перед зданием "Қазмедиа орталығы" назовут улица Қазақ радиосы.

по району "Байқоңыр" переименуют:

улицу Жумабека Ташенова – в улицу Жұмабек Тәшенев;

переулок Павлика Морозова – в переулок Сейхун;

переулок Ленинградский – в переулок Төрткөл;

переулок Жумабека Ташенова – в переулок Жұмабек Тәшенев;

часть переулка Жазық, начинающегося от улицы Өндіріс и заканчивающегося на улице Төлеген Тоқтаров, – в переулок Ырғыз;

часть переулка Гүлзар, начинающегося от улицы Саржайлау и заканчивающегося на улице Төлеген Тоқтаров, – в переулок Ақжарма;

часть улицы Ақсеңгір, начинающуюся от улицы Құсжолы, – в переулок Шоқпартас;

часть улицы Телжан Шонанұлы, начинающуюся от улицы Николая Гоголя и заканчивающуюся на улице Ташкент, – в переулок Шілікті;

часть улицы Ағадыр, начинающуюся от проектной улицы С613 и заканчивающуюся на улице Тайбурыл, – в переулок Шилісай;

часть улицы Ағадыр, начинающуюся от дома № 8 и заканчивающуюся на улице Игілік, – в переулок Шеңгелді;

часть улицы Кеншілер, начинающуюся от улицы Кентау и заканчивающуюся на улице Ақшағыл, – в переулок Қарғалы;

часть переулка Жетісай, начинающегося от дома № 49А и заканчивающегося на улице Юрия Малахова, – в переулок Үңгіртас;

часть улицы Ақшағыл, начинающуюся от улицы Кентау – в переулок Тұздыкөл;

часть улицы Юрия Малахова, начинающуюся от дома № 12 и заканчивающуюся на улице Саржайлау, – в улицу Түрген;

часть улицы Төңкеріс, начинающуюся от дома № 14 и заканчивающуюся на улице Проезд-48, – в переулок Толағай;

часть улицы Саржайлау, начинающуюся от дома № 9/5 и заканчивающейся домом № 11А, – в переулок Текелі;

часть улицы Шыңғырлау, начинающуюся от дома № 17/1 и заканчивающуюся домом № 1А, – в переулок Тастөбе;

часть улицы Өзен, начинающуюся от улицы Сусамыр и заканчивающуюся на улице Өндіріс, – в переулок Талдыбұлақ;

часть улицы Қызылжар, начинающуюся от переулка Жезкиік и заканчивающуюся на переулке Найзатас, – в переулок Өлеңдісай;

часть улицы Тасқұдық, начинающуюся от дома № 20 и заканчивающуюся на улице Ынталы, – в переулок Ойқарағай;

часть улицы Құрманғазы начинающуюся от дома № 50 и заканчивающуюся домом № 64, – в переулок Жиренкөл;



по району "Есиль" переименуют:

жилой массив Восточная Ильинка – в жилой массив Үркер;

улицу Новый аэропорт – в улицу Жаңадария;

улицы с проектным наименованием Е10 и Сығанақ объединят в улицу Сығанақ;

по району "Сарыарка" переименуют:

улицу Пионерскую – в улицу Талшық;

улицу Проезд-52 – в улицу Ақтоғай;

улицу Мостопоезд-463 – в улицу Жартас;

улицу Тараса Шевченко, начинающуюся от улицы Аспара и заканчивающуюся на улице Медеу, – в улицу Қатонқарағай;

улицы с проектным наименованием С409 и Вторая Алматинская объединят в улицу Ермека Серкебаева.