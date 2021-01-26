Токаев не доверяет нынешней статистике по коронавирусу в Казахстане

Президент Казахстана Касым--Жомарт Токаев выразил сомнение в достоверности той статистики по заболеваемости коронавирусом, которая сейчас ведется в нашей стране, передает zakon.kz.

Во время пандемии остро встал вопрос с достоверностью медицинской статистики. Регионы, в погоне за рейтингами, и страха наказания скрывают реальное положение дел. Распыляя средства и сводя на нет все принимаемые усилия. Мы обязаны знать истинные показатели здоровья населения, чтобы принимать обоснованные управленческие решения, от которых напрямую зависит судьба пациентов. Следует срочно организовать статистически достоверное исследование по реальной картине заболеваемости в разрезе всех регионов и возрастных групп, - сказал Токаев.

Он поручил провести новое достоверное исследование в течение месяца и периодически обновлять данные. Это, по словам Президента, особенно важно при определении режима обучения школьников и введения карантинных ограничений для бизнеса и граждан.

Нужно извлекать уроки и действовать шаблонно. Прошел уже почти год с начала пандемии и реагировать нужно с учетом полученного опыта. Ряд стран уже рассматривают иммунный статус населения в качестве основного критерия для введения тех или иных ограничений. Мы также должны создать новую реальность на основе баланса экономических и санитарных мер, - поручил Президент.

Новый подход к карантину будут разрабатывать в том числе с участием отечественных IT-компаний.

Поручается правительству совместно с НПП Атамекен в месячный срок проработать вопрос введения QR-кодов с информацией об иммунном статусе с целью обеспечения сбалансированного подхода к противоэпидемическим мерам, - заключил Президент.