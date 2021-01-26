В Таджикистане заявили о победе - коронавирус уничтожен

Таджикистан полностью победил коронавирус COVID-19, сообщает zakon.kz.
Как отмечает РИА Новости, об этом заявил президент страны Эмомали Рахмон в ежегодном послании к парламенту.
Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен, - сказал президент.
По его словам, все жители должны соблюдать меры безопасности.
Нам не стоит расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены, - добавил он.
Согласно данным Рахмона, правительство Таджикистана в 2020 году выделило более 145 миллионов долларов - в стране в экстренном порядке были сданы в эксплуатацию порядка 30 новых больниц.
Для борьбы с пандемией коронавируса было организовано свыше 7 тысяч новых мест в больницах для пациентов, инфицированных COVID-19, которых обслуживали 5400 медработников, - сказал глава государства.
В стране в течение 15 дней нет новых случаев инфицирования коронавирусом.
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