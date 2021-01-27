Сразу 8 регионов Казахстана попали в "красную" зону

Нур-Султан, Алматы и шесть областей находятся в "красной" зоне, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 января.

Ситуация сложилась следующим образом:

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

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В "желтой" зоне: Карагандинская область.

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В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Всего в стране зафиксировано 181 117 случаев заболевания коронавирусом.