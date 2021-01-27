Домены "kz" вне Казахстана отключат с 1 февраля

1 февраля 2021 года интернет-ресурсы с доменными именами ".kz" и ".ҚАЗ", расположенные вне Казахстана, прекратят свою работу, передает zakon.kz.

Информацию об этом опубликовал пользователь Facebook Dmitrey Nam.

А никто не хочет узнать почему 45 тысяч сайтов размещаются не на отечественных хостингах РК? Наверно у них были явные причины для этого. Почему мы должны пользоваться отечественными хостингами, которые банально не могут предоставить доступ по SSH на виртуальном хостинге, когда зарубежные хостинги легко предоставляют эту возможность а также многое другое, - написал он.

Согласно документам, введение данной нормы было обусловлено необходимостью размещения аппаратно-программных комплексов на территории Казахстана для полноценной загрузки отечественных центров обработки данных, которые имеют значительные неиспользуемые ресурсы.

Корреспондент zakon.kz обратился в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности для подтверждения подлинности документов и разъяснениями.

В Комитете по информационной безопасности министерства сообщили, что перенос интернет-ресурсов обусловлен обеспечением режима информационной безопасности и исполнения требования закона "Об информатизации".

Кроме этого, введение нормы было обусловлено необходимостью размещения аппаратно-программных комплексов на территории Казахстана для полноценной загрузки отечественных центров обработки данных, которые имеют значительные неиспользуемые ресурсы.

В случае выявления нарушений в соответствии с правилами регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета будет направлено уведомление регистратору для приостановления доменного имени.

К примеру, по состоянию на 21 января 2021 года google.kz и yandex.kz нарушают указанные требования правил. В случае не устранения нарушений до 1 февраля 2021 года доменные имена google.kz и yandex.kz будут приостановлены, при этом доступ к интернет-ресурсам google.com и yandex.ru сохранится, - ответили в комитете на запрос корреспондента.

По состоянию на 22 января, количество интернет-ресурсов, расположенных за пределами Казахстана, составляет 24871. Ранее их было более 45 тысяч. В комитете отметили, что их количество постоянно изменяется и ознакомиться со списком не представляется возможным.

По данным на 2020 год в стране расположены 32 крупных дата-центра с общим потреблением 417 МВт.

Общий объем данных, хранимых в дата-центрах страны, составляет 28 петабайт (миллионов гигабайт). Этих мощностей будет достаточно для обеспечения работоспособности интернет-ресурсов, располагающихся в доменной зоне ".kz" и ".ҚАЗ", - сообщили в комитете.

Подчеркивается, что перенос интернет-ресурсов на территорию страны не отразится на работе популярных у казахстанцев иностранных сайтов с иностранными доменами.