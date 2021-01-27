Минздрав не планирует "чипировать" казахстанцев

На брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов призвал казахстанцев не верить слухам о чипировании людей под видом вакцинации от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Предвкушая вероятные вопросы о возможном так называемом "чипировании" - отмечу, что это безосновательное и не профессиональное заявление противников вакцинации, которые время от времени запускают этот фэйк, - сказал Шоранов.

Он добавил, что с 1 февраля с Казахстане запланирована вакцинация от коронавируса. Вакцина будет поступать постепенно и необходимо проявить терпение и понимание, не создавая чрезмерный ажиотаж вокруг вакцинации.

Уже сейчас до начала вакцинации рассылается фейковая информация о неблагоприятных проявлениях после вакцинации, хотел бы напомнить, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность - от 3000 МРП до 3 лет лишения свободы, - напомнил представитель ведомства.

Вице-министр призвал казахстанцев не идти на поводу у псевдоэкспертов и провокаторов, не быть жертвой маркетинга, доверять информации только из официальных источников и следовать рекомендациям медицинских работников.

С момента объявления пандемии прошел практически календарный год, который нас многому научил, заставил все человечество пересмотреть свои приоритеты и ценности. Сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без карантина, стабилизировать экономику, вернуть детей в детские сады и школы, студентов в лекционные залы, и в целом вернуться к безопасному общению с родными и близкими, коллегами, друзьями, - заключил Шоранов.

Оксана Скибан, Нур-Султан