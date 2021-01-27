Путин предупредил о конце цивилизации 

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что "горячий глобальный конфликт" в мире сейчас невозможен, иначе, подчеркнул он, это означало бы "конец цивилизации". Об этом он заявил на Давосском форуме, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Он отметил, что существующие противоречия в мире "закручиваются, что называется, по спирали".

Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в 20-м веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен, очень на это надеюсь, он означал бы конец цивилизации, — подчеркнул российский лидер.

При этом он отметил, что ситуация может развиваться "непредсказуемо и неуправляемо", если не делать никаких попыток этого не допустить.

Тем не менее, предупредил Путин, есть опасность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, который будет чреват борьбой "всех против всех".

Это приведет к попыткам разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов, разрушением базовых свобод и ценностей, полагает он.

Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса ускорила структурные изменения в мире, предпосылки для которых уже были формированы.

По его словам, есть основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий.