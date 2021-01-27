В каком случае в Казахстане снова введут жесткий карантин

Первого вице-министра здравоохранения Марата Шоранова спросили о возможном жестком локдауне в марте, передает корреспондент zakon.kz.

Когда и при каких условиях могут ввести жесткий локдаун? Может ли повториться сценарий локдауна марта прошлого года? - спросил журналист на брифинге в СЦК.

По словам Марата Шоранова, самое главное - избежать нагрузки на систему здравоохранения, а также обеспечить для населения доступ к качественной медицинской помощи.

Карантинные меры вводятся сегодня по определяемым показателям. Это показатели, связанные с занятостью коек. Если занятость будет превышать 70%, то тогда это будет свидетельствовать о том, что система здравоохранения испытывает высокую нагрузку. В этих случаях будет вводиться карантин. Ответить однозначно никто не сможет, потому что все в наших руках, как активно мы будем вакцинироваться. Потому что на сегодня в мире не придумано ничего более эффективного в борьбе с инфекционными заболеваниями, - сказал первый вице-министр здравоохранения.

Тамила Языкова, Нур-Султан