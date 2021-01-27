Сколько алматинцев успели привиться казахстанской вакциной от COVID-19

Более 900 алматинцев привились от коронавируса казахстанской вакциной, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал Алматы, 950 алматинцев уже привились от коронавируса отечественной вакциной Qazcovid-in. Несмотря на то, что препарат до конца не исследован, число желающих получить противоядие растет. Но, как сообщили в городском Управлении общественного здоровья, немало и противников, которые через соцсети распространяют ложную информацию о принудительной вакцинации.

Ожидается, что поэтапная вакцинация казахстанцев препаратом "Спутник V" начнется с 1 февраля. Сейчас по всей стране идет активная подготовка. На этом фоне в соцсетях распространяют фейковую информацию о том, что прививать людей будут в принудительном порядке, но в Минздраве эти слухи развеяли - укол будут ставить с согласия пациента.

При этом привиться можно будет и отечественной вакциной Qazcovid-in. Третья и последняя фаза клинических испытаний препарата близится к завершению. Но тех, кто рискнул опробовать на себе до конца неисследованный препарат в Алматы, немало. Один из первых заветный укол получил ректор крупнейшего медицинского вуза страны Талгат Нургожин.

Я чувствую себя хорошо. После вакцинации не было никаких реакций со стороны, никаких побочных реакций и даже каких-то аллергических реакций: повышение температуры - не было ничего! Это говорит о том, что вакцина безопасная, - поделился ректор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Талгат Нургожин.

Отмечается, что анализ подготовки к массовому вакцинированию российским препаратом "Спутник V" выявил ряд проблем. В частности, в Западно-Казахстанской, Мангистауской и Туркестанской областях наблюдается нехватка холодильного оборудования для хранения вакцин. В Алматы ситуация обстоит иначе. Еще в декабре прошлого года был оборудован специальный склад при Городской клинической больнице №7.

На сегодняшний день в рамках противоковидных мероприятий готов принять к первой партии принятия вакцин. Планируется поступление первой партии вакцин уже в январе. Эта российская вакцина "Спутник V" нашего карагандинского производства, - сообщил главный врач ГКБ №7 Манас Рамазанов.

Днем ранее Президент поручил Правительству совместно с акимами обеспечить полноценную подготовку к вакцинации. Глава государства отметил, что прививаться или нет, каждый казахстанец должен решать сам.

Приступить к массовой вакцинации с 1 февраля. Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае, я привьюсь именно казахстанской вакциной, если, конечно же, она покажет хорошие результаты. Надеюсь, что это случится, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Тем временем на Интернет-площадках противники вакцинации продолжают будоражить население, говоря о прививках в школах, большом количестве летальных случаев, ужасающих побочных действиях. Специалисты называют это истерикой, и на собственном примере доказывают, оснований для беспокойства нет.

По сути дела, если подойти к вакцинации, бояться здесь нечего. Распространение инфекции коронавируса остановить невозможно. Это единственный выход, - добавил Талгат Нургожин.

По всему миру лидеры стран один за другим вакцинируются от коронавируса. Инъекцию уже получили президент США Джо Байден, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава Индонезии Джоко Видодо и другие.