В Актобе осужденный пытался подкупить инспектора службы пробации за 30 тысяч тенге

В Актобе задержан осужденный, пытавшийся подкупить инспектора службы пробации, сообщает zakon.kz.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками собственной безопасности Департамента уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области, данный факт 30-летнего Актюбинского гражданина, осужденного по статье "Грабеж", был пресечен. пресс-служба ДУИС по Актюбинской области

По словам инспектора службы пробации Астанинского района Актобе Альбины Ирмагамбетовой, состоящий на учете осужденный неоднократно нарушал порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы, не исполнял обязанности, установленные судом за совершенное им ранее преступление. За "укрытие" вышеизложенных незаконных действий, а также с целью не лишать его свободы, осужденный хотел подкупить сотрудника пробации, предложив ему деньги в сумме 30 000 тенге.

В ходе допроса осужденный полностью признал свою вину. В случае подтверждения в его действиях состава уголовного правонарушения суд будет принимать решение о дальнейшем отбывании наказания. начальник ДУИС по Актюбинской области Алмас Шамишев