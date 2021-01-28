Telegram ввел функцию переноса переписки из WhatsApp

Мессенджер Telegram внедряет функцию переноса переписки пользователей из других приложений, в частности WhatsApp, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС .

Это обновление в среду стало доступно пользователям iOS.

Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений - например из WhatsApp, Line или KakaoTalk, - говорится в описании обновления, размещенного в магазине приложений AppStore.

Кроме того, с новым обновлением пользователи смогут без следа удалять созданные группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков.