Электронные документы от нотариусов будут иметь такую же силу, как и бумажные

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам нотариата", предусматривающий цифровизацию нотариальной деятельности, передает корреспондент zakon.kz.

Как отмечается в заключении профильного комитета Сената, главной целью законопроекта является совершенствование законодательства в области нотариата и обеспечение правовой системы защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц.

При этом перечисляются основные задачи проекта закона – это повышение эффективности нотариальных услуг, закрепление норм по регулированию работы Единой нотариальной информационной системы; создание централизованной электронной системы репозитория и электронного архива для хранения и учета нотариальных документов; обеспечение защиты интересов физических и юридических лиц, обращающихся за совершением нотариальных действий; детальная регламентация органов управления нотариатом и их полномочия, введение новых нотариальных действий; уточнение мер дисциплинарного взыскания; расширение прав и обязанностей нотариуса; соблюдение законности в сфере нотариального обслуживания и обеспечение единообразия в правоприменительной практике нотариусов.

Документ содержит положения, регламентирующие правовые и организационные основы нотариальной деятельности, определяющие основные принципы организации ее деятельности, в том числе, регулирующие требования к соблюдению нотариальной тайны и ответственности за нарушение обязанности ее соблюдения.

В целях оперативности, прозрачности и законности, а также упрощения оформления нотариальных документов вносятся поправки по дальнейшей цифровизации нотариальной деятельности.

Так, предусматривается удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.

В целях расширения видов нотариальных действий вводится консультирование, которое будет оказываться нотариусом на возмездной основе физическим и юридическим лицам. Такое консультирование будет осуществляться в форме составления проектов сделок, заявлений и других документов, проведения устных и письменных консультаций правового характера, не связанных с совершением нотариальных действий.

В результате принятия законопроекта ожидается внедрение и применение современных цифровых технологий, исключение правовых пробелов и коллизий в законодательстве о нотариате, приведение его норм в соответствие друг с другом и другими законодательными актами РК.

Как отметила депутат Сауле Айтпаева, созданный нотариусом электронный документ "имеет ту же юридическую силу, что и бумажный". Однако сегодня все еще остаются актуальными проблемы с доступом к интернету и сохранности данных.

Но технологии не могут заменить право, и еще остаются проблемы с интернетом. Поэтому при новой функции Единой нотариальной информационной системы (ЕНИС), где лица смогут безвозмездно получать сведения из системы в отношении себя, Республиканской нотариальной палате и ее цифровым партнерам - МВД, ЗАГС, банк, Налоговая, Минюст, Реестр недвижимости и другие, следует решить проблему сохранности и защиты информации. Создать с АО НИТ систему превентивных мер по противодействию разработке и внедрению схем противоправного использования указанной информации в преступных целях, - констатировала она.

По словам сенатора, изменения в сфере нотариальной деятельности являются настоятельной потребностью времени.

Оксана Скибан, Нур-Султан