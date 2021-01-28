С февраля станет платной трасса Капшагай-Талдыкорган 

Всего 18 республиканских трасс перейдут на платный режим до конца года, сообщает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.
В МИИР РК сообщили, что продолжают работы по внедрению платного проезда на республиканских трассах. В 2021-ом году планируют поэтапный запуск системы взимания платы. Общая протяженность новых платных дорог должна составить 5 800 километров.
Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент);
Уральск - граница России (на Саратов);
Уральск - граница России (на Самару);
Актобе - граница России (на Оренбург);
Щучинск — Петропавловск.
На этих дорогах с марта платный проезд будет работать в обычном режиме.
В феврале систему взимания платы начнут тестировать на еще на четырех участках, включая трассы Капшагай-Талдыкорган. Другие это: Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Тараз и Тараз - Кайнар.
В марте 2021-го года количество новых платных автотрасс в Казахстане будет девять. В феврале в тестовом режиме заработают еще девять республиканских автодорог.
Карабутак - Кызылорда;
Актобе - Уральск;
Атырау - Бейнеу - граница Узбекистана;
Актау - Бейнеу;
Костанай - граница России (на Троицк);
Нур-Султан - Костанай;
Павлодар - граница России (Омск);
Нур-Султан - Павлодар;
Павлодар - Семей — Калбатау.
Всего до 2024-го года планируется довести протяженность платных трасс до 11 тысяч километров. На данный момент платные автодороги функционируют на четырех трассах: Нур-Султан - Щучинск, Нур-Султан - Темиртау, Алматы - Хоргос и Алматы - Капшагай.
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