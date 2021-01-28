В Кокшетау молодой человек открыл стрельбу во время ссоры

Акмолинские полицейские задержали хулигана, стрелявшего в воздух шумовым пистолетом. Таким образом он решил напугать своего противника, передает zakon.kz.

27 января в полицию Кокшетау поступило заявление от 20-летнего молодого человека. В заявлении было написано, что его знакомый в ходе возникшей ссоры выстрелил в воздух неизвестным пистолетом. Инцидент произошел в вечернее время неподалеку от одного из торговых домов города.

Сотрудники отдела криминальной полиции установили злоумышленника по горячим следам. Им оказался 19-летний житель Кокшетау. Полицейские изъяли у него два пистолета: шумовой сигнальный и пневматический.

Выяснилось, что между потерпевшим и подозреваемым длительное время продолжались неприязненные отношения, которые в итоге перешли в открытый конфликт.

Начато расследование по статье "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения: "Обязательство о явке".