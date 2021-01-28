Когда в странах ЕАЭС может появиться единая валюта

Сколько времени понадобится странам Евразийского союза на введение единой валюты, ответил главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров, передает zakon.kz.

По его словам, ранее Евразийский банк развития провел серию фундаментальных работ и изучил тему единой валюты стран ЕАЭС.

Мы пришли к следующему выводу: сейчас, в моменте, и этот момент сохраняется, ничего не изменилось, введение единой валюты - условного евраза, алтына - дало бы негативный эффект для ВВП, - сказал Евгений Винокуров на онлайн-презентации аналитического доклада "Повышение роли национальных валют ЕАЭС в международных расчетах".

Он отметил, что в долгосрочной перспективе к этой теме можно будет вернуться при реализации нескольких условий.

В частности, это повышение внутренней стабильности, наращивание объемов торговли, наращивание взаимных инвестиций, унификация регулирования валютных рынков, скоординированность подходов в денежно-кредитной политике.

И только когда и если прогресс в рамках ЕАЭС будет достигнут, то к теме единой валюты можно будет возвращаться. На мой взгляд, на ближайшую декаду эта тема на повестке дня не стоит, - сказал эксперт.

Членами Евразийского экономического союза в настоящее время являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.