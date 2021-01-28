Водитель вылетел из салона авто и погиб на трассе в Капшагае

Смертельное ДТП произошло в центре города Капшагай на трассе Алматы -Усть-Каменогорск, передает корреспондент zakon.kz.

Водитель Lexus GS300 следовал в южном направлении в сторону Алматы по крайней левой полосе. Водитель Volkswagen Passat стоял на развороте в сторону Алматы.

По словам водителя Lexus, справа его опережал грузовичок. Как только грузовик проехал разворот, водитель Passat начал маневр. Мужчина на Lexus не успел среагировать и затормозить. Он также рассказал, что в один момент Passat остановился. Мужчина предположил, что VW Passat в один момент заглох, поэтому не успел завершить маневр.

Произошло сильное столкновение. Lexus остановился на трассе, а VW от удара отбросило на обочину, а затем в забор. В момент аварии водитель Passat вылетел из салона автомобиля и ударился об забор. От полученных травм мужчина 1953 года рождения скончался на месте. Водителю и пассажиру Lexus оказали первую помощь.

На месте работают дознаватели Алматинской области.