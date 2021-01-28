Джигурда признался, зачем защищает Ефремова

59-летний актер Никита Джигурда впервые рассказал, с какой целью выступил в защиту своего друга и коллеги по цеху Михаила Ефремова в момент следствия по делу о смертельном ДТП, передает zakon.kz.

С первых дней после аварии, в которой погиб водитель автофургона и Михаил Ефремов оказался виновником, Никита Джигурда активно поддерживал его, приходил в суд и помогал с адвокатом, а во время суда заявил, что Ефремов не находился за рулем. Теперь Джигурда занимается освобождением Ефремова из колонии. Он объяснил, зачем это делает.

Миша - гениальный артист, но не воин. Я выстоял в ситуации и когда на 3-й день после произошедшего я сразу пытался... ну как ты остановишь волну, если эфиры не дают? Как не стыдно, вообще? Есть же презумпция невиновности. Тоже самое, что было со мной, но только жестче. Про меня говорили: "Может, Джигурда убил", а здесь конкретно. И я горжусь тем, что встал на защиту и что тот результат, который мы получили, достигнут, - сказал Никита Джигурда в интервью Алене Жигаловой.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода. Звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом времени, отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.

Михаил Ефремов - друг, брат по духу, он гений и я гений, он к жизни относится, подчеркиваю я, как к театру. Я - воин внутри, не берущий в руки оружие, и я понимал, зная методы шакалья. понимал, к чему его могут подвести. понимал, что нужно шумнуть вокруг всего этого дела, чтобы была альтернативная точка зрения, а не все в одну "ду-ду" с подложным роликом, - заявил Джигурда.

Он уверен, что в скором времени Ефремова выпустят из тюрьмы.