Стало известно, каким будет авиасообщение между Казахстаном и Россией, сообщает zakon.kz.

Это связанно с тем, что в СМИ появилась противоречивая информация о полетах между странами.

До пандемии коронавирусной инфекции регулярное авиасообщение между Казахстаном и Россией осуществлялось казахстанскими и российскими авиакомпаниями между городами Нур-Султан, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Уральск, Караганда, Шымкент, Павлодар, Усть–Каменогорск, Тараз, Костанай и Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Астрахань, Казань, Омск, Махачкала, Краснодар, Тюмень, Минеральные Воды с частотой 178 рейсов в неделю.

В марте 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции регулярное авиасообщение между двумя странами было приостановлено.

Возобновление и любое увеличение регулярных рейсов между Казахстаном и Россией, выполнявшихся до введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, осуществляется не авиакомпаниями, а в соответствии с решениями Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан и Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с учетом эпидемиологической ситуации в обеих странах и мире. пресс-служба Комитета гражданской авиации

В настоящее время регулярное авиасообщение между Казахстаном и Россией выполняется авиакомпаниями "Эйр Астана" и "Аэрофлот" с частотой 2 рейса в неделю только между городами Нур-Султан и Москва.