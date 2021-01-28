Пьяный против лифта – в Алматинской области задержали хулигана

26 января в дежурную часть Карасайского РУП обратился управляющий одной из организаций, обслуживающей лифтовое хозяйство многоэтажного ЖК в поселке Иргели, сообщает zakon.kz.
Он заявил о поломке лифта на сумму 200 тысяч тенге. Из строя была выведена панель управления.
Участковые инспектора местной полицейской службы Карасайского РУП установили подозреваемого по видеозаписи.
Хулиган оказался 36-летним жителем города Алматы.
Как оказалось, в отношении его за три дня до инцидента, оформлялся протокол за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.
Мужчина, будучи снова в нетрезвом состоянии, выместил злобу на лифте.
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