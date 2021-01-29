Казахстанцы могут проверять начисление зарплат и налогов через мобильное приложение

Комитет государственных доходов запустил сервис "оплата труда работника" в мобильном приложении "e-Salyq Azamat", который позволяет работнику просмотреть суммы начисленного индвидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений и социальных отчислений на медицинское страхование, передает zakon.kz.

Сервис доступен по налоговым периодам с 1 квартала 2020 года.

Данные доступны, если вход осуществлен с помощью электронной цифровой подписи или при идентификации с использованием SMS пароля. SMS поступит на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан (в ЦОНах). Комитет госдоходов.

Для просмотра данных необходимо выбрать вкладку "Налоговый кошелек", "Оплата труда работника", далее выбрать год и период.

Как пояснили в КГД, на начальном этапе данные могут просматривать физические лица, работодатели которых, при расчетах с бюджетом применяют общеустановленный режим или специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.

При отсутствии сведений или несоответствии данных необходимо обратиться к работодателю для корректировки налоговой отчетности.

Бесплатное мобильное приложение "e-Salyq Azamat" можно скачать в "App Store" или "Play Market".