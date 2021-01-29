Еще 3 категории льготников появились в Алматы

Новые категории льготников появились в Алматы. Об этом стало известно после II сессии маслихата Алматы VII созыва, передает zakon.kz.

Ранее было определено 9 категорий, по которым предоставлялись льготы для проезда в общественном транспорте. Руководитель Управления городской мобильности Алматы Ерлан Адилов предложил добавить еще 3 категории льготников - многодетные матери, награжденные повестками "Алтын алка" и "Кумис алка" (бесплатный проезд), ветераны боевых действий на территории других государств (бесплатный проезд) и лица, сопровождающие детей-инвалидов (оплачивают 50% от стоимости проезда)

Ранее все вышеперчисленные лица уже пользовались такими же льготами для проезда в общественном транспорте, но не были выведены в отдельную категорию. То есть, ветераны боевых на территории других государств ранее относились к ветеранам ВОВ, имеющие подвески "Алтын алка" и "Кумис алка" ранее относились к категории многодетные. Хотим вывести их в отдельные категории, дополнительного финансирования это не потребует, в рамках выделенных средств мы предоставим льготы, - сказал Ерлан Адилов.

Депутаты единогласно поддержали данное предложение.