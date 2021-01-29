Хищения при строительстве еще одной модульной больницы проверяет Антикор

Факт хищения средств при строительстве модульной больницы проверяют в Шымкенте, сообщил журналистам глава первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Мурат Ахметов, передает корреспондент zakon.kz.

По модульным больницам у нас в агентстве имеется два дела. Не только в Алматы, но и в городе Шымкент расследуется. По результатам проведенных актов госаудита были установлены определенные суммы, по которым назначены экспертизы. По их окончанию будут приняты окончательные процессуальные решения. Мурат Ахметов на коллегии ведомства.

По его словам, вина кого-либо будет установлена в ходе расследования по результатам добытых доказательств, однако сейчас об этом говорить рано.

Он добавил, что на сегодняшний день проводятся товароведческие, строительные, государственные экспертизы, поэтому необходимо время.

В зависимости от экспертизы зависит (сроки проверок — прим.). Самое долгое месяц-два. Суммы это первоначальные, только установочные, находятся на рассмотрении у экспертов. Госэкспертиза проводится по ПСД, поэтому окончательную сумму по результатам расследования мы вам доведем. Стоимость больниц каждой из них – 5,5 млрд тенге. Хищение будет доказываться, сейчас идут процессуальные действия, подозреваемых нет. В рамках расследуемого дела для объективности рассматриваются все участники данного факта, — отметил Ахметов.

Ранее сообщалось, что идет следствие по факту хищения средств при строительстве модульной инфекционной больницы в Алматы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан