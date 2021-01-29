Противопоказания к прививке вакциной "Спутник V"

Главный санитарный врач Казахстана подписал постановление, регулирующее проведение вакцинации от коронавируса в стране. В нем также прописаны противопоказания к вакцинации российской вакциной Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V"), которую будут применять с 1 февраля, передает zakon.kz.
Противопоказания к введению вакцины:
Противопоказания для введения компонента II: тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины.
Препарат необходимо применять с осторожностью при:
Вакцинация проводится в два этапа: сначала компонентом I в дозе 0,5 мл, затем, через 3 недели (21 день без учета дня вакцинации) - компонентом II в дозе 0,5 мл. В случае невозможности проведения вакцинации компонентом II на 21-й день (совпадение на выходные, праздничные дни, выезд в другой населенный пункт и прочее), допускается проведение прививки в течение 7 последующих дней.
Рекомендуется не допускать необоснованное удлинение интервала между введениями компонентов I и II, так как это может повлиять на формирование иммунного ответа и привести к снижению эффективности вакцинации;
Вакцина предназначена только для внутримышечного введения. Строго запрещено внутривенное введение препарата!
Вводят вакцину в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча). При невозможности введения в дельтовидную мышцу - препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра;
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