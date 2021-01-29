Блокпосты не будут устанавливать вокруг Алматы

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что вокруг Алматы не будут устанавливать блокпосты, передает zakon.kz.

На сегодня у нас разработаны критерии. Нынешняя заболеваемость не подразумевает установки блокпостов по периметру города Алматы, а также ограничения авиасообщения. Имеющиеся ограничительные мероприятия достаточны для того, чтобы не допустить распространения инфекции, - сказал Жандарбек Бекшин в эфире телеканала Atameken Business.

Он добавил, что общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

1 февраля в Алматы ужесточат карантин. В постановлении санврача говорится о введении ограничений на работу ТРЦ и работу кафе, ресторанов и рынков. Отмечается, что в городе будут госпитализировать больных всех форм коронавирусной инфекцией.