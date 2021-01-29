Мужчина украл в храме куртку и случайно обнаружил в ней полмиллиона рублей

Сибиряк во время богослужения украл с вешалки в Преображенском храме Иркутска чужую куртку, а в кармане, кроме документов и ключей от квартиры и машины, нашел полмиллиона рублей, сообщает zakon.kz со ссылкой на irk.kp.ru.

Как сообщается, мужчина сразу же пошел тратить деньги и половину суммы потратил буквально за сутки. Позднее его задержали полицейские.

По подозрению в краже в крупном размере задержан неоднократно судимый 41-летний житель Черемхово Иркутской области. Задержанный признал свою вину и рассказал, что не ожидал найти в кармане куртки полмиллиона рублей. официальный представитель МВД России Ирина Волк

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу. Потерпевшему вернули его ключи и документы, а деньги он заберет обратно после следствия.