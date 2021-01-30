Женщина сообщила о бомбе в здании акимата Кокшетау

30 января из-за ложного звонка о взрывном устройстве в здании акимата Кошетау были эвакуированы семь человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Как сообщили в акимате города, также был эвакуирован аким города Амангельды Смаилов.

По данным ведомства, эвакуация началась из-за поступившего звонка женщины в 13:10 (по времени Нур-Султана), сообщившей о взрывном устройстве в здании акимата. После звонка на место прибыли правоохранительные службы, спасатели, саперы. Здание и территория вокруг были оцеплены.

Взрывное устройство в здании не обнаружено, работает следственно-оперативная группа полиции, – отметили в акимате.

В пресс-службе полиции Акмолинской области позже сообщили, что в отношении женщины, совершивший ложный звонок, возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса Казахстана (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Звонок поступил от 46-летней горожанки. Женщина стоит на учете и страдает от расстройства поведения послеродового периода, – отметили в полиции.