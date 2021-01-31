"Барыс" уступил "Салавату Юлаеву" в овертайме домашнего матча

Во втором матче домашней серии "Барыс" уступил в овертайме "Салавату Юлаеву", сообщает zakon.kz.

Тренерский штаб сделал только одну замену в составе после победной встречи "Барыса" с "Нефтехимиком". Защитник Егор Шалапов вышел в третьей паре вместо Самата Данияра, который получил время для отдыха.

Казахстанский нападающий Кирилл Панюков броском низом открыл счет уже на четвертой минуте встречи. В середине периода Никита Михайлис результативным броском поставил точку в отлично разыгранной комбинации. Благодаря этой шайбе 10-й номер "Барыса" в очередной раз добрался до отметки в 30 очков за регулярный чемпионат. пресс-служба ХК "Барыс"

Филип Ларсен из "Салавата Юлаева" в середине заключительной трети одну шайбу отыграл. И почти сразу же последовал точный бросок от его напарника Сакари Маннинена, который уравнял цифры на табло. Игра перешла в овертайм, в котором Александр Кадейкин принес гостям победу.

1 февраля "Барыс" завершит домашнюю серию встречей с "Автомобилистом".

"Барыс" – "Салават Юлаев" 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)