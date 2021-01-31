Заместитель главного санитарного врача Алматы Садвакас Байгабулов подтвердил, что усиления карантина в Алматы не будет, в связи с тем, что город вошел в "зеленую" зону, сообщает zakon.kz.

В городе останутся ограничительные карантинные требования, действовавшие до 28 января 2021 года.

Будут внесены поправки (прим.: в последнее постановление главного санврача) по смягчению карантинных ограничительных требований, - отметил Байгабулов.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы предоставит подробную информацию позже.

28 января главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление об усилении карантина в Алматы. В числе прочих ограничений предполагалось введение запрета на работу в выходные дни ТРЦ и рынкам, а также госпитализация больных коронавирусом с любой формой. Постановление должно было вступить в силу 1 февраля.

30 января Алматы перешел из "красной" в желтую. Бекшин сообщил, что, если в дальнейшем за сутки будет наблюдаться снижение заболеваемости, и город останется в "желтой" зоне, то требования, которые были предусмотрены в постановлении главного санврача, будут пересмотрены в сторону смягчения.